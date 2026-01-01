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Dedolight DLH4 галогенный осветительный прибор 100 Вт-150 Вт

Dedolight DLH4 галогенный осветительный прибор 100 Вт-150 Вт

Dedolight
Артикул: NVF-8546

Dedolight DLH4 – галогенный осветительный прибор мощностью 100-150 Вт.

Четвертое поколение осветителей, является лучшим профессиональным осветительным прибором в мире. Прибор оснащен патентованной двойной, асферической, взаимно рассчитанной системой линз Aspherics² и системой фокусировки "Triple Zoom Motion". Довольно широкий ассортимент возможных вариантов питания и просто невероятное количество аксессуаров, делает этот прибор самым многофункциональным и вариабельным источником света в индустрии.

Описание

Характеристики:

  • углы фокуса (диапазон), град. – 48 - 4,5
  • интенсивность фокуса – 1:23
  • потребляемая мощность – 100W (12V); 150W (24V)
  • крепеж, мм – 16 цоколь (мама)
  • вес, г – 558

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