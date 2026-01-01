Dedolight DLH4 галогенный осветительный прибор 100 Вт-150 Вт

Артикул: NVF-8546

Dedolight DLH4 – галогенный осветительный прибор мощностью 100-150 Вт.

Четвертое поколение осветителей, является лучшим профессиональным осветительным прибором в мире. Прибор оснащен патентованной двойной, асферической, взаимно рассчитанной системой линз Aspherics² и системой фокусировки "Triple Zoom Motion". Довольно широкий ассортимент возможных вариантов питания и просто невероятное количество аксессуаров, делает этот прибор самым многофункциональным и вариабельным источником света в индустрии.