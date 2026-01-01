Dedolight DLH4 галогенный осветительный прибор 100 Вт-150 Вт

Характеристики:
- углы фокуса (диапазон), град. – 48 - 4,5
- интенсивность фокуса – 1:23
- потребляемая мощность – 100W (12V); 150W (24V)
- крепеж, мм – 16 цоколь (мама)
- вес, г – 558
Москва
Малая Семеновская 3с6
Dedolight DLH4 – галогенный осветительный прибор мощностью 100-150 Вт.
Четвертое поколение осветителей, является лучшим профессиональным осветительным прибором в мире. Прибор оснащен патентованной двойной, асферической, взаимно рассчитанной системой линз Aspherics² и системой фокусировки "Triple Zoom Motion". Довольно широкий ассортимент возможных вариантов питания и просто невероятное количество аксессуаров, делает этот прибор самым многофункциональным и вариабельным источником света в индустрии.
Характеристики:
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