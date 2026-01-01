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Bowens LIMELITE PIXEL VB-1200EUR галогенный осветительный прибор
Bowens LIMELITE PIXEL VB-1200EUR галогенный осветительный прибор
Bowens LIMELITE PIXEL VB-1200EUR галогенный осветительный прибор
Bowens LIMELITE PIXEL VB-1200EUR галогенный осветительный прибор

Bowens LIMELITE PIXEL VB-1200EUR галогенный осветительный прибор

Bowens
Артикул: MTG-3075

Bowens LIMELITE PIXEL VB-1200EUR галогенный осветительный прибор. 300-ваттный галогенный осветительный прибор. Световой поток фокусируется (угол рассеивания 95-115°). Снабжен 6-метровым кабелем питания с диммером (регулировка мощности от 0 до 100%). Имеется крепление для шторок, поставляемых отдельно.

Описание

Bowens LIMELITE PIXEL VB-1200EUR – бесшумный галогенный осветительный прибор 300 Вт

Bowens LIMELITE PIXEL VB-1200EUR представляет собой компактный галогенный осветительный прибор мощностью 300 Вт, предназначенный для профессиональной фото- и видеосъемки. Благодаря теплой цветовой температуре 3200 К он создает естественное освещение, близкое к традиционному студийному свету, что идеально для портретов, интервью и репортажей.

Ключевая особенность модели – бесшумная работа благодаря пассивной системе охлаждения (отсутствие вентилятора). Это делает прибор незаменимым при записи звука в тихих студиях и на локациях, где критичен каждый шум. Управление интенсивностью света осуществляется через встроенный диммер, расположенный прямо на 6-метровом сетевом кабеле, что позволяет регулировать мощность от 0 до 100% прямо с места оператора.

Ключевые особенности

  • Бесшумная работа: пассивное охлаждение без вентилятора идеально для видеосъемки со звуком.
  • Управление с кабеля: диммер встроен в 6-метровый сетевой кабель для удобной регулировки.
  • Гибкая установка: прибор можно ставить на напольную стойку или подвешивать к потолку.
  • Регулируемый световой поток: угол рассеивания фокусируется в диапазоне 95–115°.
  • Крепление для шторок: позволяет управлять световым пучком (шторки приобретаются отдельно).

Технические характеристики

  • Максимальная мощность: 300 Вт.
  • Цветовая температура: 3200 К (теплый свет).
  • Угол рассеивания: 95–115° (фокусируемый).
  • Глубина регулировки мощности: 0–100% (диммер на кабеле).
  • Цоколь лампы: GX6.35.
  • Рабочее напряжение: 220 В.
  • Длина сетевого кабеля: 6 м (с диммером).
  • Вес прибора: 1,7 кг.
  • Габариты: 18 x 16 x 10 см.
  • Бренд: Bowens.

Для каких задач подходит Bowens VB-1200EUR

  • Видеосъемка интервью и репортажей: бесшумность и регулировка света с места оператора.
  • Студийная портретная съемка: теплый свет 3200 К создает комфортную атмосферу.
  • Освещение для кинопроизводства: пассивное охлаждение не создает фонового шума.
  • Дополнительный свет на локации: компактный вес и размеры облегчают транспортировку.

Запасная лампа

Если лампа перегорела, то всегда легко приобрести и заменить. Вам нужна лампа Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная

Комплектация

В стандартную поставку входит галогенный осветительный прибор Bowens VB-1200EUR с лампой, 6-метровый сетевой кабель со встроенным диммером.

Шторки для управления световым пучком, стойки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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