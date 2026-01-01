Bowens LIMELITE PIXEL VB-1200EUR галогенный осветительный прибор

Описание

Bowens LIMELITE PIXEL VB-1200EUR – бесшумный галогенный осветительный прибор 300 Вт

Bowens LIMELITE PIXEL VB-1200EUR представляет собой компактный галогенный осветительный прибор мощностью 300 Вт, предназначенный для профессиональной фото- и видеосъемки. Благодаря теплой цветовой температуре 3200 К он создает естественное освещение, близкое к традиционному студийному свету, что идеально для портретов, интервью и репортажей.

Ключевая особенность модели – бесшумная работа благодаря пассивной системе охлаждения (отсутствие вентилятора). Это делает прибор незаменимым при записи звука в тихих студиях и на локациях, где критичен каждый шум. Управление интенсивностью света осуществляется через встроенный диммер, расположенный прямо на 6-метровом сетевом кабеле, что позволяет регулировать мощность от 0 до 100% прямо с места оператора.

Ключевые особенности

Бесшумная работа: пассивное охлаждение без вентилятора идеально для видеосъемки со звуком.

Управление с кабеля: диммер встроен в 6-метровый сетевой кабель для удобной регулировки.

Гибкая установка: прибор можно ставить на напольную стойку или подвешивать к потолку.

Регулируемый световой поток: угол рассеивания фокусируется в диапазоне 95–115°.

Крепление для шторок: позволяет управлять световым пучком (шторки приобретаются отдельно).

Технические характеристики

Максимальная мощность: 300 Вт.

Цветовая температура: 3200 К (теплый свет).

Угол рассеивания: 95–115° (фокусируемый).

Глубина регулировки мощности: 0–100% (диммер на кабеле).

Цоколь лампы: GX6.35.

Рабочее напряжение: 220 В.

Длина сетевого кабеля: 6 м (с диммером).

Вес прибора: 1,7 кг.

Габариты: 18 x 16 x 10 см.

Бренд: Bowens.

Для каких задач подходит Bowens VB-1200EUR

Видеосъемка интервью и репортажей: бесшумность и регулировка света с места оператора.

Студийная портретная съемка: теплый свет 3200 К создает комфортную атмосферу.

Освещение для кинопроизводства: пассивное охлаждение не создает фонового шума.

Дополнительный свет на локации: компактный вес и размеры облегчают транспортировку.

Запасная лампа

Если лампа перегорела, то всегда легко приобрести и заменить. Вам нужна лампа Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная