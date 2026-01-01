Bowens LIMELITE PIXEL VB-1200EUR галогенный осветительный прибор

Bowens LIMELITE PIXEL VB-1200EUR – бесшумный галогенный осветительный прибор 300 Вт
Bowens LIMELITE PIXEL VB-1200EUR представляет собой компактный галогенный осветительный прибор мощностью 300 Вт, предназначенный для профессиональной фото- и видеосъемки. Благодаря теплой цветовой температуре 3200 К он создает естественное освещение, близкое к традиционному студийному свету, что идеально для портретов, интервью и репортажей.
Ключевая особенность модели – бесшумная работа благодаря пассивной системе охлаждения (отсутствие вентилятора). Это делает прибор незаменимым при записи звука в тихих студиях и на локациях, где критичен каждый шум. Управление интенсивностью света осуществляется через встроенный диммер, расположенный прямо на 6-метровом сетевом кабеле, что позволяет регулировать мощность от 0 до 100% прямо с места оператора.
Ключевые особенности
- Бесшумная работа: пассивное охлаждение без вентилятора идеально для видеосъемки со звуком.
- Управление с кабеля: диммер встроен в 6-метровый сетевой кабель для удобной регулировки.
- Гибкая установка: прибор можно ставить на напольную стойку или подвешивать к потолку.
- Регулируемый световой поток: угол рассеивания фокусируется в диапазоне 95–115°.
- Крепление для шторок: позволяет управлять световым пучком (шторки приобретаются отдельно).
Технические характеристики
- Максимальная мощность: 300 Вт.
- Цветовая температура: 3200 К (теплый свет).
- Угол рассеивания: 95–115° (фокусируемый).
- Глубина регулировки мощности: 0–100% (диммер на кабеле).
- Цоколь лампы: GX6.35.
- Рабочее напряжение: 220 В.
- Длина сетевого кабеля: 6 м (с диммером).
- Вес прибора: 1,7 кг.
- Габариты: 18 x 16 x 10 см.
- Бренд: Bowens.
Для каких задач подходит Bowens VB-1200EUR
- Видеосъемка интервью и репортажей: бесшумность и регулировка света с места оператора.
- Студийная портретная съемка: теплый свет 3200 К создает комфортную атмосферу.
- Освещение для кинопроизводства: пассивное охлаждение не создает фонового шума.
- Дополнительный свет на локации: компактный вес и размеры облегчают транспортировку.
Запасная лампа
Если лампа перегорела, то всегда легко приобрести и заменить. Вам нужна лампа Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная