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Godox AD-H600B голова выносная для вспышек AD600B/BM
Godox AD-H600B голова выносная для вспышек AD600B/BM
Godox AD-H600B голова выносная для вспышек AD600B/BM
Godox AD-H600B голова выносная для вспышек AD600B/BM
Godox AD-H600B голова выносная для вспышек AD600B/BM

Godox AD-H600B голова выносная для вспышек AD600B/BM

Godox
Артикул: DAN-3477

Голова выносная Godox AD-H600B для вспышек AD600B/BM.

Выносная голова добавляет вспышке такие качества как мобильность и компактность. Подходит для вспышек AD600B/BM. Кабель около 240 см, вес 1,09 кг.

Описание

Выносная голова подключается вместо импульсной лампы фасонным штекером, а сама лампа подключается к выносной голове.

С подключенной выносной головой можно передвигаться по месту съемки не перемещая саму вспышку (в пределах длины кабеля) либо разместить свет в ранее недоступные для съемки места.

Корпус выносной головы изготовлен из прочного ABS пластика и состоит из двух частей: выносная голова и кронштейн с шарниром. Шарнир позволяет регулировать наклон корпуса головы в пределах от +80 до -90 градусов. Фиксация наклона винтовая с удобной ручкой. В основании кронштейна находится отверстие с поджимным винтом для установки на стойки. В основании посадочного места предусмотрена металлическая втулка.

На выносной голове находятся: разъем для подключения импульсной лампы, светодиод пилотного освещения 10 Вт, металлический байонет Bowens для установки световых модификаторов, рукоятка удержания и отверстие для зонта с винтовой фиксацией.

Характеристики:

  • байонет - Bowens
  • длина кабеля - 240 см
  • размер - 24х13х9 см
  • вес – 1,09 кг

Комплектация

  • Голова выносная Godox AD-H600B - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

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