RusRay CB 4-55A студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт

Артикул: MTG-0286

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CB 4-55A предназначен для профессионального использования в малых, средних, а так же больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона.

Интенсивность света прибора можно регулировать посредством аналогового светового пульта с управляющим напряжением 0-10 В.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.

RusRay CB 4-55A оснащен четырьмя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.