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RusRay CB 4-55A студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт
RusRay CB 4-55A студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт

RusRay CB 4-55A студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт

RusRay
Артикул: MTG-0286

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CB 4-55A предназначен для профессионального использования в малых, средних, а так же больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона.

Интенсивность света прибора можно регулировать посредством аналогового светового пульта с управляющим напряжением 0-10 В.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.

RusRay CB 4-55A оснащен четырьмя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

Люминесцентный осветитель RusRay CB 4-55A дает рассеянный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5400 К, в зависимости от типа установленных ламп.

"Черные" шторки предназначены для эффективного управления геометрией светового потока, избегая дополнительных засветок, присущих "зеркальным" шторкам. Опционально возможна поставка зеркальных шторок для увеличения светового потока осветителя.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5400 - 3700/4800 лк
  • освещенность 2м 3200/5400 - 940/1200 лк
  • освещенность 3м 3200/5400 - 530/700 лк
  • освещенность 4м 3200/5400 - 320/420 лк
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • количество шторок - 4
  • количество ламп - 4
  • тип ламп - TC-L, 55 Вт
  • тип патрона - 2G11
  • цветовая температура - 3200 K/5400 K
  • рабочая частота - 48 кГц
  • управление - аналоговое, 0 - 10 В
  • напряжение питания - 190...240 В
  • габариты осветителя - 635 х 520 х 75 мм (с лирой, спигот-адаптером и шторками)
  • масса осветителя - 7.9 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Лампа - 4 шт.
  • Блок шторок.
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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