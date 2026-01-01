RusRay CB 4-55A студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт

Люминесцентный осветитель RusRay CB 4-55A дает рассеянный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5400 К, в зависимости от типа установленных ламп.
"Черные" шторки предназначены для эффективного управления геометрией светового потока, избегая дополнительных засветок, присущих "зеркальным" шторкам. Опционально возможна поставка зеркальных шторок для увеличения светового потока осветителя.
Характеристики:
- освещенность 1м 3200/5400 - 3700/4800 лк
- освещенность 2м 3200/5400 - 940/1200 лк
- освещенность 3м 3200/5400 - 530/700 лк
- освещенность 4м 3200/5400 - 320/420 лк
- тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
- количество шторок - 4
- количество ламп - 4
- тип ламп - TC-L, 55 Вт
- тип патрона - 2G11
- цветовая температура - 3200 K/5400 K
- рабочая частота - 48 кГц
- управление - аналоговое, 0 - 10 В
- напряжение питания - 190...240 В
- габариты осветителя - 635 х 520 х 75 мм (с лирой, спигот-адаптером и шторками)
- масса осветителя - 7.9 кг