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FST KF-130II 5x45W люминесцентный осветительный прибор с софтбоксом 50x70 см
FST KF-130II 5x45W люминесцентный осветительный прибор с софтбоксом 50x70 см
FST KF-130II 5x45W люминесцентный осветительный прибор с софтбоксом 50x70 см

FST KF-130II 5x45W люминесцентный осветительный прибор с софтбоксом 50x70 см

FST
Артикул: DAN-1550

Флуоресцентный осветительный прибор FST KF-130II 5x45W с софтбоксом 50x70 см.

Люминесцентный источник освещения для предметной и других типов фото и видеосъемки. Стойку необходимо приобрести отдельно.


Описание

Пять энергосберегающих ламп дневного света (5600 К) мощностью по 45 Вт дают уровень освещенности примерно соответствующий 550-ваттной лампе накаливания. Благодаря низкой теплоотдаче прибор можно расположить значительно ближе к объекту съемки, чем галогенный источник. Это особенно удобно при съемке предметов, боящихся воздействия высоких температур, таких как, например, еда и цветы.

На задней поверхности прибора имеются пять тумблеров - отдельно для каждой лампы. Это позволяет включать необходимое количество ламп и тем самым, регулировать силу светового потока. Лампы обеспечивают постоянное рассеянное свечение с регулировкой яркости, а софтбокс в свою очередь делает его более мягким. В сложенном виде занимает светильник минимум места и очень удобен в транспортировке.

Характеристики:

  • мощность - 5*45 Вт
  • цветовая температура – 5500 К
  • цоколь - E27
  • число ламп - 5
  • размер софтбокса - 50x70 см

Комплектация

  • Патрон на 5 ламп - 1 шт.
  • Лампы 45 Вт - 5 шт.
  • Софтбокс - 1 шт.
  • Стойка в комплект не входит.

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