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Phottix 81300 Solar BG Magic Light Kit Set светодиодный осветитель
Phottix 81300 Solar BG Magic Light Kit Set светодиодный осветитель
Phottix 81300 Solar BG Magic Light Kit Set светодиодный осветитель
Phottix 81300 Solar BG Magic Light Kit Set светодиодный осветитель
Phottix 81300 Solar BG Magic Light Kit Set светодиодный осветитель

Phottix 81300 Solar BG Magic Light Kit Set светодиодный осветитель

Phottix
Артикул: DAN-7897

Новый Solar BG Magic Light от Phottix — это источник света с солнечным эффектом, который создает потрясающие искусственные эффекты восхода, заката и радуги. Свет позволяет фотографам, видеооператорам и создателям контента создавать невероятные изображения или видео, интегрируя обычно сложные для создания световые эффекты, используя десять различных уровней яркости и один из двух сменных объективов.

Описание

Благодаря весу всего 340 грамм и возможности питания от любого блока питания USB-C или источника питания USB-C, Solar BG Magic Light чрезвычайно портативный для творчества на ходу. Путешествовать еще проще благодаря входящей в комплект подставке для фонаря, сделанной специально для Solar BG Magic Light.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 10 Вт
  • цветовая температура диода без насадок- 2800 K
  • регулировка яркости каждого прибора - ступенчатая, 10 ступеней
  • индекс цветопередачи (CRI) - 95+
  • управление - пульт
  • питание - от сети (USB провод)
  • высота стойки в сложенном состоянии - 34 см
  • поворот осветителя на 180 градусов
  • вес осветителя - 340 гр

Комплектация

  • Phottix (81300) Solar BG Magic Light Kit Set светодиодный осветитель - 1 шт
  • стойка четырехсекционная высотой 141 см - 1 шт
  • линза с эффектами рассвета - 1 шт
  • линза с эффектами радуги - 1 шт
  • кабель питания USB-C с пультом управления - 1 шт

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