Phottix 81300 Solar BG Magic Light Kit Set светодиодный осветитель

Благодаря весу всего 340 грамм и возможности питания от любого блока питания USB-C или источника питания USB-C, Solar BG Magic Light чрезвычайно портативный для творчества на ходу. Путешествовать еще проще благодаря входящей в комплект подставке для фонаря, сделанной специально для Solar BG Magic Light.
Характеристики:
- максимальная мощность - 10 Вт
- цветовая температура диода без насадок- 2800 K
- регулировка яркости каждого прибора - ступенчатая, 10 ступеней
- индекс цветопередачи (CRI) - 95+
- управление - пульт
- питание - от сети (USB провод)
- высота стойки в сложенном состоянии - 34 см
- поворот осветителя на 180 градусов
- вес осветителя - 340 гр