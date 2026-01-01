Phottix 81300 Solar BG Magic Light Kit Set светодиодный осветитель

Артикул: DAN-7897

Новый Solar BG Magic Light от Phottix — это источник света с солнечным эффектом, который создает потрясающие искусственные эффекты восхода, заката и радуги. Свет позволяет фотографам, видеооператорам и создателям контента создавать невероятные изображения или видео, интегрируя обычно сложные для создания световые эффекты, используя десять различных уровней яркости и один из двух сменных объективов.