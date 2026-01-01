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LuceArte Pantografo 509B осветитель декоративный трековый Е27
LuceArte Pantografo 509B осветитель декоративный трековый Е27
LuceArte Pantografo 509B осветитель декоративный трековый Е27
LuceArte Pantografo 509B осветитель декоративный трековый Е27
LuceArte Pantografo 509B осветитель декоративный трековый Е27
LuceArte Pantografo 509B осветитель декоративный трековый Е27

LuceArte Pantografo 509B осветитель декоративный трековый Е27

LuceArte
Артикул: DAN-4865

Осветитель декоративный трековый LuceArte Pantografo Е27.

Светильник для монтажа на шинопроводе. Обеспечивает эффектное современное освещение, предназначенное для декоративного света и красивого зонирования помещения. Регулируемый направленный безопасный и красивый световой поток способен четко расставить нужные акценты. Оборудован пантографом и может перемещаться не только по шинопроводу, но и регулироваться по высоте расположения. Цоколь - Е27.

Описание

LuceArte Pantografo 509B осветитель декоративный трековый Е27

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