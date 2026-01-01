LuceArte Pantografo 509B осветитель декоративный трековый Е27

Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.
Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Осветитель декоративный трековый LuceArte Pantografo Е27.
Светильник для монтажа на шинопроводе. Обеспечивает эффектное современное освещение, предназначенное для декоративного света и красивого зонирования помещения. Регулируемый направленный безопасный и красивый световой поток способен четко расставить нужные акценты. Оборудован пантографом и может перемещаться не только по шинопроводу, но и регулироваться по высоте расположения. Цоколь - Е27.
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Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.
Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.
Бумажный фон Savage 1-12 Super White - это фон из белоснежной плотной бумаги шириной 2,72 м и длиной 11 метров. Данный фон заслуженно считается одним из самых популярных фонов для профессионалов и любителей. Фон на плотном картонном рулоне, что сохраняет его в гладком виде и позволяет устанавливать на подвесные системы установки фона. Плотность фона – 160 г/м2. Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.
Трек LuceArte Traccia 1,5 м для осветителей.
Металлический трек для монтажа осветителей. Длина - 1,5 м.
Светодиодная лампа Fotokvant BLD-60.
Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных комплектов постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек (не диммируемая). Лампа имеет низкое тепловыделение. Цветовая температура - 5500К. CRI 85+. Мощность - 60 Ватт. Цоколь лампы защищен специальным колпачком.
прямое соединение LuceArte Connetore-02 для треков.
Прямое соединение трекового светильника. Это соединительный элемент, который служит для создания трековой системы освещения. На реллинг трек устанавливаются осветительные приборы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, с максимально допустимым током 16 А.
Fotokvant WT4-63 – четырехканальный радиосинхронизатор с разъемом 6,3 мм. Комплект состоит из передатчика и приемника. Синхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак и срабатывает по центральному контакту. Приемник со вспышкой соединяется через штекер.
Фон пластиковый Wansen BMF-100200S гибкое зеркало серебро, размер - 1х2 м.
Художественный пластиковый фон размером 1х2 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 1 мм.
Fotokvant B-6W – система для установки студийных фонов. Крепится к стене или потолку с помощью специальных кронштейнов (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. В специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (12 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона. Система предназначена для подъема шести фонов.
Cветодиодный осветитель GreenBean SunLight PRO 200COB DMX.
Cветодиодный осветитель с цветовой температурой 5600 К. Мощность - 200 Вт, CRI > 98. Имеет плавную регулировку яркости 1-100%, управление по DMX512, малошумный вентилятор, LCD дисплей с подсветкой, металлический байонет Bowens. В комплекте поставки рефлектор и пульт ДУ. Вес - 2,1 кг.