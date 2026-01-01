Amaran SM5c (EU) светодиодная лента.

Благодаря специальному контроллеру подключиться к управлению SM5c можно по Bluetooth и Wi-Fi. В приложении Sidus Link можно настроить параметры света и оттенок. Вы сможете выбрать один из 21 готовых эффектов! Также устройство можно синхронизировать для работы с системой умного дома, Amazon Alexa и Google Assistant.
Встроенный в пульт микрофон делает возможным визуализировать музыку или игру на музыкальном инструменте.
Характеристики:
- Вид осветителя : лента
- Мощность (макс) : 20 Вт
- Цветовая температура : 3200 — 6500
- RGB режим : Да
- Дополнительные функции : управление через приложение