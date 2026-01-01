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Amaran SM5c (EU) светодиодная лента
Amaran SM5c (EU) светодиодная лента
Amaran SM5c (EU) светодиодная лента
Amaran SM5c (EU) светодиодная лента
Amaran SM5c (EU) светодиодная лента
Amaran SM5c (EU) светодиодная лента

Amaran SM5c (EU) светодиодная лента

Amaran
Артикул: MTG-0510

Amaran SM5c (EU) светодиодная лента.

Светодиодная лента с возможностью тонкой настройки пиксельного RGB позволит создать необычное освещение в интерьере и креативно оформить сцену для съёмки. 300 умных диодов образуют 100 зон, цвет которых можно устанавливать отдельно.

Описание

Благодаря специальному контроллеру подключиться к управлению SM5c можно по Bluetooth и Wi-Fi. В приложении Sidus Link можно настроить параметры света и оттенок. Вы сможете выбрать один из 21 готовых эффектов! Также устройство можно синхронизировать для работы с системой умного дома, Amazon Alexa и Google Assistant.

Встроенный в пульт микрофон делает возможным визуализировать музыку или игру на музыкальном инструменте.

Характеристики:

  • Вид осветителя : лента
  • Мощность (макс) : 20 Вт
  • Цветовая температура : 3200 — 6500
  • RGB режим : Да
  • Дополнительные функции : управление через приложение

Комплектация

  • светодиодная лента 5м
  • сетевой адаптер
  • контроллер
  • двухсторонний скотч
  • набор для чистки

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