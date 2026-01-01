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E-IMAGE EIEB0935 Transformer M10 сумка-трансформер 35х18,5х41 см на колесах
E-IMAGE EIEB0935 Transformer M10 сумка-трансформер 35х18,5х41 см на колесах
E-IMAGE EIEB0935 Transformer M10 сумка-трансформер 35х18,5х41 см на колесах

E-IMAGE EIEB0935 Transformer M10 сумка-трансформер 35х18,5х41 см на колесах

E-IMAGE
Артикул: DAN-9329

E-IMAGE Transformer M10 сумка-трансформер для фото-видеооборудования на колесах.

Сумка Transformer сочетает в себе сумку-тележку и встроенный рюкзак внутри. Внутренние размеры (д х ш х в): 35 х 18,5 х 41 см.

Описание

  • Водо/пыле/солнцезащитный чехол
  • Водонепроницаемым нейлоновым материалом 750D, *застежки-молнии от YKK и высококачественный кодовым замок
  • Прочные встроенные поворотные колеса и регулируемая ручка тележки позволяют легко выходить на улицу
  • Съемные внутренние мягкие перегородки для защиты содержимого
  • Наружные и внутренние карманы для аксессуаров
  • Прочные боковые ручки футляра
  • Можно использовать одновременно две сумки: рюкзак и сумку-тележку.

Характеристики:

  • Материал водонепроницаемый нейлон 750D
  • Внутренние размеры (д х ш х в): 35 х 18,5 х 41 см
  • Внешние размеры (д х ш х в): 39,5 х 27 х 49 см
  • Вес 4,3 кг

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