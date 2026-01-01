E-IMAGE EIEB0935 Transformer M10 сумка-трансформер 35х18,5х41 см на колесах

- Водо/пыле/солнцезащитный чехол
- Водонепроницаемым нейлоновым материалом 750D, *застежки-молнии от YKK и высококачественный кодовым замок
- Прочные встроенные поворотные колеса и регулируемая ручка тележки позволяют легко выходить на улицу
- Съемные внутренние мягкие перегородки для защиты содержимого
- Наружные и внутренние карманы для аксессуаров
- Прочные боковые ручки футляра
- Можно использовать одновременно две сумки: рюкзак и сумку-тележку.
Характеристики:
- Материал водонепроницаемый нейлон 750D
- Внутренние размеры (д х ш х в): 35 х 18,5 х 41 см
- Внешние размеры (д х ш х в): 39,5 х 27 х 49 см
- Вес 4,3 кг