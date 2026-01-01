E-IMAGE EIEB0935 Transformer M10 сумка-трансформер 35х18,5х41 см на колесах

Арт. DAN-3335

Алкалиновая батарейка Varta V23GA.

Батарея отличается долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.