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RusRay КВ 1 жесткий транспортировочный кофр для осветителей
RusRay КВ 1 жесткий транспортировочный кофр для осветителей

RusRay КВ 1 жесткий транспортировочный кофр для осветителей

RusRay
Артикул: MTG-0336

Жесткий транспортировочный кофр для трех осветителей RusRay.

Описание

Жесткий транспортировочный кофр для светового оборудования рекомендован для использования с компактными светодиодными осветителями RusRay. Имеет 3 отделения для осветителей и 1 для световых штативов. Оснащен колесами и ручкой с торца для перевозки и капроновыми ручками для горизонтального перемещения.

Входит в комплект света серии ВКС.

Характеристики:

  • количество отделений - 4 шт.
  • количество колес - 2 шт.
  • цвет - черный
  • габариты внешние - 840 х 240 х 320 мм
  • габариты внутренние - 740 х 180 х 280 мм
  • максимальная нагрузка - 15 кг
  • вес - 4 кг

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