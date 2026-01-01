RusRay КВ 1 жесткий транспортировочный кофр для осветителей

Описание

Жесткий транспортировочный кофр для светового оборудования рекомендован для использования с компактными светодиодными осветителями RusRay. Имеет 3 отделения для осветителей и 1 для световых штативов. Оснащен колесами и ручкой с торца для перевозки и капроновыми ручками для горизонтального перемещения.

Входит в комплект света серии ВКС.

Характеристики: