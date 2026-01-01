RusRay КВ 1 жесткий транспортировочный кофр для осветителей

Жесткий транспортировочный кофр для светового оборудования рекомендован для использования с компактными светодиодными осветителями RusRay. Имеет 3 отделения для осветителей и 1 для световых штативов. Оснащен колесами и ручкой с торца для перевозки и капроновыми ручками для горизонтального перемещения.
Входит в комплект света серии ВКС.
Характеристики:
- количество отделений - 4 шт.
- количество колес - 2 шт.
- цвет - черный
- габариты внешние - 840 х 240 х 320 мм
- габариты внутренние - 740 х 180 х 280 мм
- максимальная нагрузка - 15 кг
- вес - 4 кг