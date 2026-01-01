Артикул: MTG-2204

Nanlite CCSPT15C2 сумка для Nanlite Pavotube II 15С/kit2. Сумка для хранения и переноски комплекта Nanlite PavoTube II 15С LED Pixel Tube 2-Light Kit. Изготовлена из неопрена с покрытием DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани. В отделениях с застежками-молниями можно разместить 1-2 трубки PavoTube II 15С, адаптеры питания и основные аксессуары. Торцы сумки имеют уплотнение, чтобы обеспечить дополнительную защиту. Ручки сделаны из прочных ремней с усиленными швами, используется дополнительная прошивка в точках напряжения и большие застежки-молнии.