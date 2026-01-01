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Manfrotto PL-LW-99 Pro Light Rolling 99 чемодан для света на колесах

Manfrotto PL-LW-99 Pro Light Rolling 99 чемодан для света на колесах

Manfrotto
Артикул: OLE-0740

Manfrotto PL-LW-99 Pro Light Rolling 99 – сумка для хранения и переноски осветительного оборудования, стоек и аксессуаров. Стенки и внутренние перегородки для высочайшего уровня защиты оборудования от внешних воздействий изготовлены из амортизирующей пены. Модель отличается эргономичным и интуитивно понятным дизайном. Серия Pro-Light изготовлена из новейших инновационных материалов, что делает изделие легким и прочным.

Описание

Технические характеристики:
  • материал – влагостойкий текстиль
  • внешние размеры, см – 114х45х30
  • внутренние размеры, см – 108x40x24
  • вес, кг – 6,52

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