Manfrotto PL-LW-99 Pro Light Rolling 99 чемодан для света на колесах

Артикул: OLE-0740

Manfrotto PL-LW-99 Pro Light Rolling 99 – сумка для хранения и переноски осветительного оборудования, стоек и аксессуаров. Стенки и внутренние перегородки для высочайшего уровня защиты оборудования от внешних воздействий изготовлены из амортизирующей пены. Модель отличается эргономичным и интуитивно понятным дизайном. Серия Pro-Light изготовлена из новейших инновационных материалов, что делает изделие легким и прочным.