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Manfrotto PL-LW-88W чемодан для света на колесах Pro Light Rolling 88

Manfrotto PL-LW-88W чемодан для света на колесах Pro Light Rolling 88

Manfrotto
Артикул: OLE-1169

Manfrotto PL-LW-88W Pro Light Rolling 88 – вместительный чемодан для хранения и перевозки осветительного оборудования, стоек и других аксессуаров. Для обеспечения защиты предусмотрены съемные перегородки из амортизирующей пены. Для удобства перевозки модель оснащена удобной ручкой и колесиками. Серия Pro-Light изготовлена из новейших инновационных материалов, что делает изделия легкими и прочными.

Описание

Технические характеристики:

  • внешние размеры, см – 84х27х40
  • внутренние размеры, см – 77х21х36
  • вес, кг – 4,530

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