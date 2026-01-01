Manfrotto PL-LW-88W чемодан для света на колесах Pro Light Rolling 88

Артикул: OLE-1169

Manfrotto PL-LW-88W Pro Light Rolling 88 – вместительный чемодан для хранения и перевозки осветительного оборудования, стоек и других аксессуаров. Для обеспечения защиты предусмотрены съемные перегородки из амортизирующей пены. Для удобства перевозки модель оснащена удобной ручкой и колесиками. Серия Pro-Light изготовлена из новейших инновационных материалов, что делает изделия легкими и прочными.