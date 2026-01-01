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GreenBean LightBag 37 сумка для студийного оборудования
GreenBean LightBag 37 сумка для студийного оборудования
GreenBean LightBag 37 сумка для студийного оборудования
GreenBean LightBag 37 сумка для студийного оборудования
GreenBean LightBag 37 сумка для студийного оборудования

GreenBean LightBag 37 сумка для студийного оборудования

GreenBean
Артикул: MTG-2738

GreenBean LightBag 37 сумка для студийного оборудования. Сумка-органайзер для светодиодных моноблоков, нагрузка до 10 кг, размеры внутренние 37х26х18 см, вес сумки 1,8 кг. 

Описание

Предназначена для хранения и транспортировки студийных светодиодных моноблоков с аксессуарами. При минимальных внешних размерах 40х29х23 см, LightBag 37 отличается большой вместимостью и выдерживает нагрузку до 10 кг.

Внутренний объем может быть разделен на три секции двумя съемными стенками на липучках для прочной фиксации самого оборудования и аксессуаров. Крышка сумки имеет регулируемые фиксаторы наклона, также она оснащена сетчатым карманом на молнии для мелких аксессуаров.

Для комфортного пользования в уличных и студийных условиях на внешнем дне сумки предусмотрены пластиковые полозья высотой 17 мм, которые защищают ткань корпуса от загрязнения. Удобство транспортировки обеспечено за счет двух ручек с фиксатором и съемного ремня на металлической фурнитуре.

На крышке сумки расположены липучки, которые позволят надежно зафиксировать дополнительное оборудование (например, штатив или небольшую стойку). Там же расположен карман для бирки: подписанная сумка не потеряется среди чужого инвентаря.

Прочная жесткая сумка-органайзер LightBag 37 выполнена из водостойкого полиэстера, что обеспечивает сохранность оборудования даже в неблагоприятных условиях эксплуатации. Жесткость боковым стенкам придает внутренний пластиковый каркас.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 10 кг
  • Материал Водостойкий полиэстер
  • Размеры внутренние 37x26x18 см
  • Размеры внешние 40х29х23 см
  • Вес 1,8 кг

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Наличие
в наличии 4-10 шт

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16 360 ₽
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