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GreenBean KitBag 01 сумка для студийного оборудования

GreenBean KitBag 01 сумка для студийного оборудования

GreenBean
Артикул: OLE-0559

GreenBean KitBag 01 – сумка для хранения и переноски студийного оборудования. Внутреннее пространство меняется с помощью регулируемых перегородок на липучках. Для удобства транспортировки модель снабжена колесиками. Внутренние размеры, мм – 870х360х260; внешние размеры, мм – 890х380х280.

Описание

GreenBean KitBag 01 сумка для студийного оборудования

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