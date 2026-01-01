GreenBean KitBag 01 сумка для студийного оборудования

Falcon Eyes CC-16 – cумка для студийного оборудования. Подходит для двух осветителей большого размера и аксессуаров – софтбоксов, стоек, рефлекторов и прочего оборудования.
Внешний габаритный размер 101х37х32 см, внутренний размер 94х34х30 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean KitBag 01 – сумка для хранения и переноски студийного оборудования. Внутреннее пространство меняется с помощью регулируемых перегородок на липучках. Для удобства транспортировки модель снабжена колесиками. Внутренние размеры, мм – 870х360х260; внешние размеры, мм – 890х380х280.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes CC-16 – cумка для студийного оборудования. Подходит для двух осветителей большого размера и аксессуаров – софтбоксов, стоек, рефлекторов и прочего оборудования.
Внешний габаритный размер 101х37х32 см, внутренний размер 94х34х30 см