Fotokvant 60109 QH-CC02 студийная сумка

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant GuangBao 60109 QH-CC02 – студийная сумка из прочного, современного, влагонепроницаемого материала для хранения и транспортировки студийного оборудования. Для удобства переноски имеет ручку и колесики. Застегивается на молнию. Внешние размеры, см – 125x34x30. Цвет – черный.
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