Falcon Eyes СС-20 сумка

Описание

Сумка изготовлена из износоустойчивого полиэстера Oxford плотностью 1680 D. Благодаря полиуретановому покрытию (PU 1000) ткань влагостойка, выдерживает до 1000 мм водяного столба, то есть в моросящий дождь содержимое сумки останется сухим.

Удобно и компактно разместить оборудование помогают перегородки с креплениями-липучками, зафиксировать его можно ремнями-стяжками. Закрывается сумка на молнию с двумя металлическими замками. На внутренней стороне крышки находится карман на молнии, в котором можно разместить провода или небольшие аксессуары.

Переносить и переставлять сумку помогают прочные текстильные ручки шириной 5 см, которые можно соединить между собой стяжкой на липучке. Везти сумку удобно за пластиковую эргономичную ручку на заклепках.