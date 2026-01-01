images
images
images
Falcon Eyes СС-20 сумка
Falcon Eyes СС-20 сумка
Falcon Eyes СС-20 сумка

Falcon Eyes СС-20 сумка

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4163

Сумка Falcon Eyes СС-20.

Сумка на колесах, для транспортировки и хранения студийного оборудования. Изготовлена из износоустойчивого полиэстра. Имеет жесткие стенки и дно, амортизирующую внутреннюю отделку, три поперечные переставляемые перегородки и внутренние фиксирующие ремни. Размер - 71х24,5х19,5 см.

Описание

Сумка изготовлена из износоустойчивого полиэстера Oxford плотностью 1680 D. Благодаря полиуретановому покрытию (PU 1000) ткань влагостойка, выдерживает до 1000 мм водяного столба, то есть в моросящий дождь содержимое сумки останется сухим.

Удобно и компактно разместить оборудование помогают перегородки с креплениями-липучками, зафиксировать его можно ремнями-стяжками. Закрывается сумка на молнию с двумя металлическими замками. На внутренней стороне крышки находится карман на молнии, в котором можно разместить провода или небольшие аксессуары.

Переносить и переставлять сумку помогают прочные текстильные ручки шириной 5 см, которые можно соединить между собой стяжкой на липучке. Везти сумку удобно за пластиковую эргономичную ручку на заклепках.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Вивьен Майер
Вивьен Майер
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Основы съемки замедленного видео
Основы съемки замедленного видео
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.