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Falcon Eyes SKB-32 А сумка на колесах

Falcon Eyes SKB-32 А сумка на колесах

Falcon Eyes
Артикул: VBR-528

Falcon Eyes SKB-32 А – удобная сумка на колесиках. Изготовлена из прочного материала. Предназначена для хранения и транспортировки студийного оборудования.

Для надежности укреплена боковыми перетяжками. Застегивается на молнию. Размер, см – 82x25x25 см

Описание

Falcon Eyes SKB-32 А сумка на колесах

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