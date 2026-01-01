Falcon Eyes SKB-32 А сумка на колесах

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes SKB-32 А – удобная сумка на колесиках. Изготовлена из прочного материала. Предназначена для хранения и транспортировки студийного оборудования.
Для надежности укреплена боковыми перетяжками. Застегивается на молнию. Размер, см – 82x25x25 см
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