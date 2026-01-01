Peak Design Wrist Strap Cuff V3.0 Midnight ремень на запястье

Артикул: OLE-3504

Кистевой ремень синего цвета подходит для фотокамер шириной 19 мм. В комплекте сам ремень, 2 «якоря» для крепления к камере. «Якоря» полностью совместимы с пряжкой Peak Design Capture (все версии), что позволяет быстро перестегивать ремень между двумя камерами. С помощью магнитной пряжки ремень можно зафиксировать в открытом положении, либо затянуть на запястье.