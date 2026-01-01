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Peak Design Wrist Strap Cuff V3.0 Midnight ремень на запястье
Peak Design Wrist Strap Cuff V3.0 Midnight ремень на запястье

Peak Design Wrist Strap Cuff V3.0 Midnight ремень на запястье

Peak Design
Артикул: OLE-3504

Кистевой ремень синего цвета подходит для фотокамер шириной 19 мм. В комплекте сам ремень, 2 «якоря» для крепления к камере. «Якоря» полностью совместимы с пряжкой Peak Design Capture (все версии), что позволяет быстро перестегивать ремень между двумя камерами. С помощью магнитной пряжки ремень можно зафиксировать в открытом положении, либо затянуть на запястье.

Описание

Характеристики:

  • диаметр петли для запястья: от 4.5 до 9.7 см;
  • Ширина: 19 мм
  • Материал нейлон, hypalon, натуральная кожа, алюминий

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