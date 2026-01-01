Peak Design Camera Strap Slide V3.0 Sage ремень плечевой

В комплекте идет штативная площадка с альтернативными точками крепления (совместимая с Arca Swiss).
Характеристики:
- Максимальная длина: 145 см,
- Минимальная длина: 99 см;
- Ширина: 45 мм
- Материал нейлон, hypalon, натуральная кожа, алюминий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Плечевой ремень зеленого цвета подходит для самых разных камер: от компактов и беззеркалок до полнокадровых фотоаппаратов . Максимальная длина 145 см, ширина 45 мм. В комплекте сам ремень, 4 «якоря» для крепления к камере и металлическую площадку для крепления к нижней части камеры. «Якоря» полностью совместимы с пряжкой Peak Design Capture (все версии), что позволяет быстро перестегивать ремень между двумя камерами.
В комплекте идет штативная площадка с альтернативными точками крепления (совместимая с Arca Swiss).
Характеристики:
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