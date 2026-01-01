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Peak Design Camera Strap Slide V3.0 Sage ремень плечевой
Peak Design Camera Strap Slide V3.0 Sage ремень плечевой
Peak Design Camera Strap Slide V3.0 Sage ремень плечевой
Peak Design Camera Strap Slide V3.0 Sage ремень плечевой

Peak Design Camera Strap Slide V3.0 Sage ремень плечевой

Peak Design
Артикул: OLE-3501

Плечевой ремень зеленого цвета подходит для самых разных камер: от компактов и беззеркалок до полнокадровых фотоаппаратов . Максимальная длина 145 см, ширина 45 мм. В комплекте сам ремень, 4 «якоря» для крепления к камере и металлическую площадку для крепления к нижней части камеры. «Якоря» полностью совместимы с пряжкой Peak Design Capture (все версии), что позволяет быстро перестегивать ремень между двумя камерами. 

Описание

В комплекте идет штативная площадка с альтернативными точками крепления (совместимая с Arca Swiss).

Характеристики:

  • Максимальная длина: 145 см,
  • Минимальная длина: 99 см;
  • Ширина: 45 мм
  • Материал нейлон, hypalon, натуральная кожа, алюминий

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