MIGGO MW SR-SLR BK 90 ремень-чехол для зеркальных камер черный

Fotokvant HB-05 - шаровая голова с быстросъемной площадкой.
Голова совместима с системой Arca Swiss. Выполнена из анодированного алюминия и характеризуется очень плавным ходом. Предназначена для использования с камерами весом до 5 килограмм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
MIGGO MW SR-SLR BK 90 – ремень боковой-чехол для зеркальных камер, цвет – черный.
Ремень-чехол – неплохая альтернатива сумке. Он представляет из себя гибрид чехла и ремня на шею. Чехол подходит для DSLR-камер, а также для беззеркальных камер. Создание ремня чехла было продиктовано идеей получить защитный девайс для камеры и избавиться от громоздких сумок или кейсов. Он существенно экономит место в багаже.
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Fotokvant HB-05 - шаровая голова с быстросъемной площадкой.
Голова совместима с системой Arca Swiss. Выполнена из анодированного алюминия и характеризуется очень плавным ходом. Предназначена для использования с камерами весом до 5 килограмм.