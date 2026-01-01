MIGGO MW SR-CSC PR 50 ремень-чехол для системных камер серая галька

Артикул: NVF-9102

MIGGO MW SR-CSC PR 50 – ремень-чехол для системных камер, цвет – серая галька.

Ремень-чехол – неплохая альтернатива сумке. Он представляет из себя гибрид чехла и ремня на шею. Чехол подходит для системных камер. Создание ремня чехла было продиктовано идеей получить защитный девайс для камеры и избавиться от громоздких сумок или кейсов. Он существенно экономит место в багаже.