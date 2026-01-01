MIGGO MW GW-SLR RW 70 ремень боковой-чехол для зеркальных камер черный-узор бабочка

Артикул: NVF-9092

MIGGO MW GW-SLR RW 70 – ремень боковой-чехол для зеркальных камер, цвет – черный-узор бабочка.

Ремень-чехол – неплохая альтернатива сумке. Он представляет из себя гибрид чехла и ремня на руку. Чехол подходит для DSLR-камер, а также для беззеркальных камер. Создание ремня чехла было продиктовано идеей получить защитный девайс для камеры и избавиться от громоздких сумок или кейсов. Он существенно экономит место в багаже.