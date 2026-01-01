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MIGGO MW GW-SLR BK 70 ремень боковой-чехол для зеркальных камер черный
MIGGO MW GW-SLR BK 70 ремень боковой-чехол для зеркальных камер черный
MIGGO MW GW-SLR BK 70 ремень боковой-чехол для зеркальных камер черный

MIGGO MW GW-SLR BK 70 ремень боковой-чехол для зеркальных камер черный

MIGGO
Артикул: NVF-9091

MIGGO MW GW-SLR BK 70 – ремень боковой-чехол для зеркальных камер, цвет – черный.

Ремень-чехол – неплохая альтернатива сумке. Он представляет из себя гибрид чехла и ремня на руку. Чехол подходит для DSLR-камер, а также для беззеркальных камер. Создание ремня чехла было продиктовано идеей получить защитный девайс для камеры и избавиться от громоздких сумок или кейсов. Он существенно экономит место в багаже. 

Описание

MIGGO MW GW-SLR BK 70 ремень боковой-чехол для зеркальных камер черный

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