MIGGO MW GW-CSC BK 30 ремень боковой-чехол для системных камер черный

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
MIGGO MW GW-CSC BK 30 – ремень боковой-чехол для системных камер, цвет – черный.
Ремень-чехол – неплохая альтернатива сумке. Он представляет из себя гибрид чехла и ремня на руку. Чехол подходит для системных камер. Создание ремня чехла было продиктовано идеей получить защитный девайс для камеры и избавиться от громоздких сумок или кейсов. Он существенно экономит место в багаже.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter