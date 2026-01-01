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Lensgo LS-01K ремень для фотоаппарата красный
Lensgo LS-01K ремень для фотоаппарата красный
Lensgo LS-01K ремень для фотоаппарата красный
Lensgo LS-01K ремень для фотоаппарата красный

Lensgo LS-01K ремень для фотоаппарата красный

Lensgo
Артикул: DAN-3744

Ремень Lensgo LS-01K для фотоаппарата, красный.

Яркий широкий ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной ткани и эко-кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа. Длина - 165 см. Ширина - 6 см.

Описание

Lensgo LS-01K ремень для фотоаппарата красный

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