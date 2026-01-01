Lensgo LS-01K ремень для фотоаппарата красный

Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Ремень Lensgo LS-01K для фотоаппарата, красный.
Яркий широкий ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной ткани и эко-кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа. Длина - 165 см. Ширина - 6 см.
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Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.
Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.