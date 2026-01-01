images
images
images
images
images
images
images
images
images
Fotokvant WSC-5 кистевой ремень для фотоаппарата черный/оранжевый
Fotokvant WSC-5 кистевой ремень для фотоаппарата черный/оранжевый
Fotokvant WSC-5 кистевой ремень для фотоаппарата черный/оранжевый
Fotokvant WSC-5 кистевой ремень для фотоаппарата черный/оранжевый
Fotokvant WSC-5 кистевой ремень для фотоаппарата черный/оранжевый
Fotokvant WSC-5 кистевой ремень для фотоаппарата черный/оранжевый
Fotokvant WSC-5 кистевой ремень для фотоаппарата черный/оранжевый
Fotokvant WSC-5 кистевой ремень для фотоаппарата черный/оранжевый
Fotokvant WSC-5 кистевой ремень для фотоаппарата черный/оранжевый

Fotokvant WSC-5 кистевой ремень для фотоаппарата черный/оранжевый

Fotokvant
Артикул: MTG-3356

Fotokvant WSC-5 кистевой ремень для фотоаппарата черный/оранжевый. Выполнен из натуральной кожи, ручная работа. Предназначен для фиксации камеры на запястье и позволяет носить ее, снимая нагрузку с руки долгое время. Обеспечивает надежный и удобный хват. Рекомендуется использовать с QZSD Q76 быстросъемная площадка для штативных голов, так как площадка имеет проушину для ремня. 

Описание

Fotokvant WSC-5 кистевой ремень для фотоаппарата черный/оранжевый

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Андре Кертеш – актуальный на все времена
Андре Кертеш – актуальный на все времена
Лекция с мастер-класса &quot;Студийное оборудование и работа со светом&quot;
Лекция с мастер-класса "Студийное оборудование и работа со светом"
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.