Артикул: MTG-3355

Fotokvant WSC-4 кистевой ремень для фотоаппарата черный/красный. Выполнен из натуральной кожи, ручная работа. Предназначен для фиксации камеры на запястье и позволяет носить ее, снимая нагрузку с руки долгое время. Обеспечивает надежный и удобный хват. Рекомендуется использовать с QZSD Q76 быстросъемная площадка для штативных голов, так как площадка имеет проушину для ремня.