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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant WSC-3 кистевой ремень для фотоаппарата черный/бирюзовый. Выполнен из натуральной кожи, ручная работа. Предназначен для фиксации камеры на запястье и позволяет носить ее, снимая нагрузку с руки долгое время. Обеспечивает надежный и удобный хват. Рекомендуется использовать с QZSD Q76 быстросъемная площадка для штативных голов, так как площадка имеет проушину для ремня.
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