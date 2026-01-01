Fotokvant STR-50 ремень для фотоаппарата кистевой коричневый

Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant STR-50 - кистевой ремень для фотоаппарата, коричневый.
Стильный кистевой ремень, предназначен для фиксации камеры на запястье. Изготовлен из качественной эко-кожи с прошивкой капроном. Имеет эргономичную расширенную накладку, уменьшающую давление на запястье при использовании.
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Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.
Fotokvant STR-49 - кистевой ремень для фотоаппарата, черный.
Стильный кистевой ремень, предназначен для фиксации камеры на запястье. Изготовлен из качественной эко-кожи с прошивкой капроном. Имеет эргономичную расширенную накладку, уменьшающую давление на запястье при использовании.
Grifon S-101 зонт серебряный на отражение. Диаметр 101 см. Вес - 300 г.
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.
Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.
Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.