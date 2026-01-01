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Fotokvant STR-50 ремень для фотоаппарата кистевой коричневый
Fotokvant STR-50 ремень для фотоаппарата кистевой коричневый

Fotokvant STR-50 ремень для фотоаппарата кистевой коричневый

Fotokvant
Артикул: DAN-3912

Fotokvant STR-50 - кистевой ремень для фотоаппарата, коричневый.

Стильный кистевой ремень, предназначен для фиксации камеры на запястье. Изготовлен из качественной эко-кожи с прошивкой капроном. Имеет эргономичную расширенную накладку, уменьшающую давление на запястье при использовании.

Описание

Fotokvant STR-50 ремень для фотоаппарата кистевой коричневый

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