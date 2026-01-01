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Fotokvant STR-41 ремень-шарф для фотоаппарата
Fotokvant STR-41 ремень-шарф для фотоаппарата

Fotokvant STR-41 ремень-шарф для фотоаппарата

Fotokvant
Артикул: DAN-3902

Ремень-шарф Fotokvant STR-41 для фотоаппарата.

Оригинальный широкий ремень в черн-белых тонах для фотокамеры. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа. Изготовлен из качественной хлопковой ткани и кожи.

Описание

Характеристики:

  • материал - хлопковая ткань и искусственная кожа
  • длина декоративной части - 80 см
  • максимальная длина в рабочем положении (с хлястиками) - 140 см

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Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 2 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT1107 Steel Grey 07, размер - 1,35x6 м, цвет - стальной.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.


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