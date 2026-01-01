Fotokvant STR-41 ремень-шарф для фотоаппарата

Арт. DAN-5776

до конца распродажи 6 дн, 2 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT1107 Steel Grey 07, размер - 1,35x6 м, цвет - стальной.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.



