Fotokvant STR-35 ремень черный неопреновый для камеры

Характеристики:
- материал - неопрен и искусственная кожа
- длина декоративной части - 70 см
- максимальная длина в рабочем положении (с хлястиками) - 135 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Черный неопреновый ремень для камеры Fotokvant STR-35.
Классический ремень для фотокамеры из неопрена. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Цвет - черный.
Характеристики:
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