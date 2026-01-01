Fotokvant STR-34 ремень черный неопреновый с площадкой для фотоаппарата

Характеристики:
- материал - неопрен
- длина декоративной части - 70 см
- максимальная длина в рабочем положении (с хлястиками) - 135 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Разгрузочный ремень Fotokvant STR-34 черного цвета из неопрена, с площадкой для фотоаппарата.
Классический ремень из неопрена с интегрированной площадкой для крепления фотокамеры. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Цвет - черный.
Характеристики:
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Фон бумажный Vibrantone VBRT2112 Sunflower 12, размер - 2,1x6 м, цвет - солнечный.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2106 Strong Grey 06, размер - 2,1x6 м, цвет - темно-серый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.