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Fotokvant STR-34 ремень черный неопреновый с площадкой для фотоаппарата
Fotokvant STR-34 ремень черный неопреновый с площадкой для фотоаппарата
Fotokvant STR-34 ремень черный неопреновый с площадкой для фотоаппарата
Fotokvant STR-34 ремень черный неопреновый с площадкой для фотоаппарата

Fotokvant STR-34 ремень черный неопреновый с площадкой для фотоаппарата

Fotokvant
Артикул: DAN-2989

Разгрузочный ремень Fotokvant STR-34 черного цвета из неопрена, с площадкой для фотоаппарата.

Классический ремень из неопрена с интегрированной площадкой для крепления фотокамеры. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Цвет - черный.

Описание

Характеристики:

  • материал - неопрен
  • длина декоративной части - 70 см
  • максимальная длина в рабочем положении (с хлястиками) - 135 см

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