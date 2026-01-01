Fotokvant STR-28 ремень для фотоаппарата

Характеристики:
- материал - хлопковая ткань и искусственная кожа
- длина декоративной части - 80 см
- максимальная длина в рабочем положении (с хлястиками) - 140 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-28 этнический стиль, в ярких цветах.
Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном художественном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.
Характеристики:
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