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Fotokvant STO-47 ремень для фотоаппарата в подарочной деревянной коробочке
Fotokvant STO-47 ремень для фотоаппарата в подарочной деревянной коробочке

Fotokvant STO-47 ремень для фотоаппарата в подарочной деревянной коробочке

Fotokvant
Артикул: DAN-4717

Ремень для фотоаппарата Fotokvant STO-47 в подарочной деревянной коробочке.

Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в художественном стиле и упакованный в оригинальный деревянный футляр, ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.

Описание

Характеристики:

  • материал - хлопковая ткань и искусственная кожа
  • длина декоративной части - 80 см
  • максимальная длина в рабочем положении (с хлястиками) - 140 см

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