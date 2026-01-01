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Fotokvant STO-46 ремень для фотоаппарата в подарочной деревянной коробочке
Fotokvant STO-46 ремень для фотоаппарата в подарочной деревянной коробочке

Fotokvant STO-46 ремень для фотоаппарата в подарочной деревянной коробочке

Fotokvant
Артикул: DAN-4718

Ремень для фотоаппарата Fotokvant STO-46 в подарочной деревянной коробочке.

Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в художественном стиле и упакованный в оригинальный деревянный футляр, ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.

Описание

Fotokvant STO-46 ремень для фотоаппарата в подарочной деревянной коробочке

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Ремень для фотоаппарата Fotokvant STO-57 в подарочной деревянной коробочке.

Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в художественном стиле и упакованный в оригинальный деревянный футляр, ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.

1 190 ₽
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