Fotokvant STO-20 ремень для фотоаппарата в подарочной деревянной коробочке

Характеристики:
- материал - неопрен и искусственная кожа
- длина декоративной части - 70 см
- максимальная длина в рабочем положении (с хлястиками) - 135 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ремень для фотоаппарата Fotokvant STO-20 в подарочной деревянной коробочке.
Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из неопрена. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в художественном стиле и упакованный в оригинальный деревянный футляр, ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.
Характеристики:
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