ДУБЛЬ!!! Fotokvant NVF-7062 рым-болт для крепления камеры

Артикул: NVF-7062

Fotokvant NVF-7062 – рым-болт для крепления камеры. С его помощью можно быстро и надежно закрепить камеру на ремне на шее или страховочном тросике, если вы занимаетесь экстремальной фото- или видеосъемкой. Материал – алюминий. Длина, мм – 17. Резьба – 1/4".