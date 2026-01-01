ДУБЛЬ!!! Fotokvant NVF-7062 рым-болт для крепления камеры

FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-7062 – рым-болт для крепления камеры. С его помощью можно быстро и надежно закрепить камеру на ремне на шее или страховочном тросике, если вы занимаетесь экстремальной фото- или видеосъемкой. Материал – алюминий. Длина, мм – 17. Резьба – 1/4".
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FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 60х90 см.
Fotokvant FLH-25 – мини-винт 1/4". Используется для крепления фотокамеры на зажим или шнур. Комплектация – 1 шт.
Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.
Fotokvant FLH-38 – универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак.
Совместим с со всеми накамерными вспышками со стандартным горячим башмаком (исключение башмак Minolta).