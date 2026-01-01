images
images
images
images
images
images
ДУБЛЬ!!! Fotokvant NVF-7062 рым-болт для крепления камеры
ДУБЛЬ!!! Fotokvant NVF-7062 рым-болт для крепления камеры
ДУБЛЬ!!! Fotokvant NVF-7062 рым-болт для крепления камеры
ДУБЛЬ!!! Fotokvant NVF-7062 рым-болт для крепления камеры
ДУБЛЬ!!! Fotokvant NVF-7062 рым-болт для крепления камеры
ДУБЛЬ!!! Fotokvant NVF-7062 рым-болт для крепления камеры

ДУБЛЬ!!! Fotokvant NVF-7062 рым-болт для крепления камеры

Fotokvant
Артикул: NVF-7062

Fotokvant NVF-7062 – рым-болт для крепления камеры. С его помощью можно быстро и надежно закрепить камеру на ремне на шее или страховочном тросике, если вы занимаетесь экстремальной фото- или видеосъемкой. Материал – алюминий. Длина, мм – 17. Резьба – 1/4". 

Описание

ДУБЛЬ!!! Fotokvant NVF-7062 рым-болт для крепления камеры

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Доставка

  • Доставка курьерскими службами
  • Доставка Почтой России
  • Доставка транспортными компаниями
  • Самовывоз

С этим товаром покупают

-10 %
FST L-210 стойка студийная 210 см для освещения
Арт. OLE-0836
FST L-210 стойка студийная 210 см для освещения
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 3 дн, 17 ч

FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.

Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.

-10 %1 100 ₽
990 ₽
В корзину
-10 %
FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 60х90
Арт. NVF-5799
FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 60х90
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 3 дн, 17 ч

FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 60х90 см.

-10 %840 ₽
750 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-25 винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком
Fotokvant FLH-25 винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком
Арт. NVF-3005
Fotokvant FLH-25 винт для крепления камеры 1/4" с ушком
Наличие
более 10 шт

Fotokvant FLH-25 – мини-винт 1/4". Используется для крепления фотокамеры на зажим или шнур. Комплектация – 1 шт.

420 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Арт. NVF-3051
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 12 ч

Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.

-10 %70 ₽
60 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-38 универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак
Fotokvant FLH-38 универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак
Fotokvant FLH-38 универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак
Арт. NVF-6335
Fotokvant FLH-38 универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-38 – универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак.

Совместим с со всеми накамерными вспышками со стандартным горячим башмаком (исключение башмак Minolta).

410 ₽
В корзину

Видео

Махараджа
Махараджа
Биплаб Хазра
Биплаб Хазра
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Подводные боксы

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.