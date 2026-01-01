Cullmann PANAMA CrossPack 200 рюкзак-слинг

Описание

Удобная и универсальная слинг-сумка для городских фотолюбителей. Уникальный компактный дизайн обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому. Система съемных перегородок дает возможность компановать внутреннее пространство под себя. Сумка изготовленна из износостойкого, водонепроницаемого материала. Мягкая задняя сторона сумки с пропускающей воздух тканью и эргономичный ремень, на котором сумку можно носить через плечо, гарантируют комфорт при ношении.