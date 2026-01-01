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Walther SK-124-R Monza фотоальбом 30 магнитных страниц 26x30 красный

Walther SK-124-R Monza фотоальбом 30 магнитных страниц 26x30 красный

Walther
Артикул: DAN-0927

Walther SK-124-R Monza - фотоальбом на 30 магнитных страниц для фотокарточек. Размер 26x30 см. 

Фотоальбом на 30 магнитных страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер 26x30 см. Цвет обложки - красный.

Описание

Walther SK-124-R Monza фотоальбом 30 магнитных страниц 26x30 красный

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