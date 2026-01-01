Walther SK-124-R Monza фотоальбом 30 магнитных страниц 26x30 красный

Manfrotto MVDDSHA - шторки для защиты экрана IPad.
Шторки предназначены для защиты экрана IPad от прямых солнечных лучей и более комфортной работы. Используются с консолью Manfrotto Digital Director.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Walther SK-124-R Monza - фотоальбом на 30 магнитных страниц для фотокарточек. Размер 26x30 см.
Фотоальбом на 30 магнитных страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер 26x30 см. Цвет обложки - красный.
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Manfrotto MVDDSHA - шторки для защиты экрана IPad.
Шторки предназначены для защиты экрана IPad от прямых солнечных лучей и более комфортной работы. Используются с консолью Manfrotto Digital Director.
Aurora LUVO50 (370050) - соты для октобокса Firefly2 диаметром 50 см.
Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
Walther SK-110-B Fun - фотоальбом на 50 магнитных страниц для фотокарточек. Размер 33x34 см.
Фотоальбом на 50 магнитных страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер 33x34 см. Цвет обложки - черный.
DGCASE 50-02 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 420х330х155 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).