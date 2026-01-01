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Tenba (637-612) Skyline Shoulder Bag 8 Grey сумка для фотоаппарата серая
Tenba (637-612) Skyline Shoulder Bag 8 Grey сумка для фотоаппарата серая
Tenba (637-612) Skyline Shoulder Bag 8 Grey сумка для фотоаппарата серая
Tenba (637-612) Skyline Shoulder Bag 8 Grey сумка для фотоаппарата серая
Tenba (637-612) Skyline Shoulder Bag 8 Grey сумка для фотоаппарата серая
Tenba (637-612) Skyline Shoulder Bag 8 Grey сумка для фотоаппарата серая

Tenba (637-612) Skyline Shoulder Bag 8 Grey сумка для фотоаппарата серая

Tenba
Артикул: DAN-5251

Сумка Tenba Skyline Shoulder Bag 8 Grey для фотоаппарата, серая.

Сумка предназначена для ношения фотокамеры и 1-2 объективов. Внешние размеры - 22x18x15 см. Внутренние размеры - 18x16,5x13 см. Вес - 0,27 кг. Цвет - серый.

Описание

Сумки имеют привлекательный и сдержанный дизайн. Все модели Skyline обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к специализированным сумкам для перевозки дорогостоящего оборудования.

Сумка изготовлена из водоотталкивающей ткани полиэстер 600D. Долговечность эксплуатации обеспечат усиленные швы.

Откидная крышка закрывает основной отсек, обеспечивая защиту содержимого и закрывается с помощью молнии. Под крышкой расположены два сетчатых кармана для карт памяти, шнуров или фильтров. Два эластичных боковых кармана предназначены для бутылки с водой, мокрого зонта и т.п.

Внутреннее пространство сумки оснащено съемными делителями, что позволит настроить его точно под размер вашего оборудования. 

Варианты ношения сумки - как портфель за верхнюю ручку или как сумку через плечо.

Характеристики:

  • внешний размер - 22x18x15 см
  • внутренний размер - 18x16,5x13 см
  • материал - полиэстер 600D
  • вес - 0,27 кг
  • цвет - серый

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