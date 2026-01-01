images
images
images
images
images
images
Tenba (637-611) Skyline Shoulder Bag 8 Black сумка для фотоаппарата черная
Tenba (637-611) Skyline Shoulder Bag 8 Black сумка для фотоаппарата черная
Tenba (637-611) Skyline Shoulder Bag 8 Black сумка для фотоаппарата черная
Tenba (637-611) Skyline Shoulder Bag 8 Black сумка для фотоаппарата черная
Tenba (637-611) Skyline Shoulder Bag 8 Black сумка для фотоаппарата черная
Tenba (637-611) Skyline Shoulder Bag 8 Black сумка для фотоаппарата черная

Tenba (637-611) Skyline Shoulder Bag 8 Black сумка для фотоаппарата черная

Tenba
Артикул: DAN-5250

Сумка Tenba Skyline Shoulder Bag 8 Black для фотоаппарата, черная.

Сумка предназначена для ношения фотокамеры и 1-2 объективов. Внешние размеры - 22x18x15 см. Внутренние размеры - 18x16,5x13 см. Вес - 0,27 кг. Цвет - черный.

Описание

Сумки имеют привлекательный и сдержанный дизайн. Все модели Skyline обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к специализированным сумкам для перевозки дорогостоящего оборудования.

Сумка изготовлена из водоотталкивающей ткани полиэстер 600D. Долговечность эксплуатации обеспечат усиленные швы.

Откидная крышка закрывает основной отсек, обеспечивая защиту содержимого и закрывается с помощью молнии. Под крышкой расположены два сетчатых кармана для карт памяти, шнуров или фильтров. Два эластичных боковых кармана предназначены для бутылки с водой, мокрого зонта и т.п.

Внутреннее пространство сумки оснащено съемными делителями, что позволит настроить его точно под размер вашего оборудования. 

Варианты ношения сумки - как портфель за верхнюю ручку или как сумку через плечо.

Характеристики:

  • внешний размер - 22x18x15 см
  • внутренний размер - 18x16,5x13 см
  • материал - полиэстер 600D
  • вес - 0,27 кг
  • цвет - черный

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes Light Cube Z60 LED фотобокс
Falcon Eyes Light Cube Z60 LED фотобокс
Falcon Eyes Light Cube Z60 LED фотобокс
Арт. DAN-5447
Falcon Eyes Light Cube Z60 LED фотобокс
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 14 ч

Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z60 LED.

Быстрораскладной фотобокс размером 60x60x60 см со светодиодной подсветкой мощностью 40 Вт. Цветовая температура 5500 (±200) К, CRI >95, возможна регулировка яркости. В комплекте сетевой кабель, три фона (белый, черный, оранжевый) и тканевый рассеиватель. Для удобства транспортировки и хранения фотобокс поставляется в сумке.

-10 %5 090 ₽
4 580 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 20 ч

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.1 %4 850 ₽
4 360 ₽
В корзину

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Photographers: L-478DR Features &amp; Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Photographers: L-478DR Features & Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Альфред Стиглиц – гений без ретуши
Альфред Стиглиц – гений без ретуши
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.