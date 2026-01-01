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Tenba 637-773 Skyline v2 Pouch 4 Gray чехол для фотоаппарата
Tenba 637-773 Skyline v2 Pouch 4 Gray чехол для фотоаппарата
Tenba 637-773 Skyline v2 Pouch 4 Gray чехол для фотоаппарата
Tenba 637-773 Skyline v2 Pouch 4 Gray чехол для фотоаппарата
Tenba 637-773 Skyline v2 Pouch 4 Gray чехол для фотоаппарата

Tenba 637-773 Skyline v2 Pouch 4 Gray чехол для фотоаппарата

Tenba
Артикул: MTG-2084

Tenba 637-773 Skyline v2 Pouch 4 Gray чехол для фотоаппарата. Чехол Tenba Skyline v2 Pouch 4 для беззеркальной камеры с установленным объективом (Sony a6700) или компактной камеры (Fuji x100v, Canon PowerShot G1 X Mark III). Внешний размер, см – 14х8х8. Внутренний размер, см - 13х8х6. 

Описание

По всему корпусу чехла установлена амортизирующая пена EVA, которая отлично гасит удары и защитит вашу камеру от механических повреждений.

Регулируемый по длине съемный плечевой ремень позволяет носить чехол на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений.

Вы можете закрепить чехол на брючном ремне. Для этого на задней части чехла расположена петля с надежной липучкой.

Также чехол можно закрепить на сумках и рюкзаках Tenba Axis или других моделях, на которых имеются стропы MOLLE или другие совместимые стропы.

Чехол изготовлен из водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). PU покрытие повышает износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR устойчивость к влаге.

Дно изготовлено из влагостойкого 900D полиэстера с покрытием TPU. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.

Установлена надежная японская молния YKK.

Характеристики:

Внешний размер, см – 14х8х8
Внутренний размер, см - 13х8х6
Вес, кг – 0,09

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