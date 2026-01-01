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Smartum Athletic 25 фотосумка полужесткая черная
Smartum Athletic 25 фотосумка полужесткая черная

Smartum Athletic 25 фотосумка полужесткая черная

Smartum
Артикул: NVF-8095

Smartum Athletic 25 – удобная, практичная сумка для фототехники, черного цвета. В ней без труда можно разместить DSLR-камеру, два среднезумных объектива и аксессуары. Внутренние размеры, см – 25х15х19. Внешние размеры, см – 28х18х30.

Описание

Smartum Athletic 25 фотосумка полужесткая черная

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