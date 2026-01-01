Manfrotto MB SV-SB-50BB AMICA 50 Shoulder сумка для фотоаппарата черная

Характеристики:
- внешняя высота, см – 21
- внешняя длина, см – 27
- внешняя ширина, см – 16
- внутренняя высота, см – 20
- внутренняя длина, см – 25
- внутренняя ширина, см – 12,5
- вес, кг – 0,5
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto SV-SB-50BB AMICA 50 Shoulder – удобная универсальная сумка черного цвета для хранения и транспортировки зеркальной фотокамеры с прикрепленным стандартным зум-объективом. Имеется возможность размещения двух дополнительных объективов.
Характеристики:
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Fujimi FJ3030 – салфетка 30х30 см многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей.Благодоря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30Х30 см.