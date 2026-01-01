Manfrotto MB SV-SB-30BI AMICA 30 Shoulder сумка для фотоаппарата синяя

Артикул: NVF-2569

Manfrotto SV-SB-30BI AMICA 30 Shoulder – удобная универсальная сумка синего цвета для хранения и транспортировки зеркальной фотокамеры с китовым объективом. Имеется возможность размещения дополнительного зум-объектива. Модель снабжена вместительными и легкодоступными для фотографа карманами для размещения аксессуаров и мелких предметов личного обихода.