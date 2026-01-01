Manfrotto MB SV-SB-30BI AMICA 30 Shoulder сумка для фотоаппарата синяя

Характеристики:
- внешняя высота, см – 18
- внешняя длина, см – 21
- внешняя ширина, см – 14
- внутренняя высота, см – 17
- внутренняя длина, см – 19
- внутренняя ширина, см – 11,5
- вес, кг – 0,4
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto SV-SB-30BI AMICA 30 Shoulder – удобная универсальная сумка синего цвета для хранения и транспортировки зеркальной фотокамеры с китовым объективом. Имеется возможность размещения дополнительного зум-объектива. Модель снабжена вместительными и легкодоступными для фотографа карманами для размещения аксессуаров и мелких предметов личного обихода.
Характеристики:
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Fujimi FJ3030 – салфетка 30х30 см многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей.Благодоря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30Х30 см.