Manfrotto MB SV-SB-20BI AMICA 20 Shoulder сумка для фотоаппарата синяя

Артикул: NVF-2567

Manfrotto SV-SB-20BI AMICA 20 Shoulder – удобная универсальная сумка синего цвета для хранения и транспортировки фотокамеры любительского класса с прикрепленным зум-объективом. Имеется возможность размещения дополнительного объектива или компактной камеры с китовым объективом. Модель снабжена вместительными и легкодоступными для фотографа карманами для размещения аксессуаров и мелких предметов личного обихода.