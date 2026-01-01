Manfrotto MB SV-SB-20BB AMICA 20 Shoulder сумка для фотоаппарата черная

Артикул: NVF-2566

Manfrotto SV-SB-20BB AMICA 20 Shoulder – удобная универсальная сумка черного цвета для хранения и транспортировки фотокамеры любительского класса с прикрепленным зум-объективом. Имеется возможность размещения дополнительного объектива или компактной камеры с китовым объективом. Модель снабжена вместительными и легкодоступными для фотографа карманами для размещения аксессуаров и мелких предметов личного обихода.