Manfrotto MB SV-SB-10BB AMICA 10 Shoulder сумка для фотоаппарата черная

Характеристики:
- внешняя высота, см – 16
- внешняя длина, см – 16
- внешняя ширина, см – 12,5
- внутренняя высота, см – 15
- внутренняя длина, см – 14
- внутренняя ширина, см – 10
- вес, кг – 0,3
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto SV-SB-10BB AMICA 10 Shoulder – удобная универсальная сумка черного цвета для хранения и транспортировки фотокамеры любительского класса с прикрепленным зум-объективом типа «блинчик». Модель снабжена вместительными и легкодоступными для фотографа карманами для размещения аксессуаров и мелких предметов личного обихода.
Характеристики:
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Fujimi FJ3030 – салфетка 30х30 см многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей.Благодоря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30Х30 см.