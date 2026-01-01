Manfrotto MB SV-M-30BI Allegra 30 сумка для фотоаппарата синяя

Артикул: OLE-0747

Manfrotto SV-M-30BI Allegra 30 – небольшая функциональная сумка синего цвета для повседневного использования. Прекрасно подойдет для транспортировки небольшой любительской фотокамеры с установленным объективом, дополнительного объектива, ноутбука с диагональю 13", аксессуаров и личных вещей. Для удобства снабжена съемным жестким кофром.