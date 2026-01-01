Manfrotto MB SV-M-30BI Allegra 30 сумка для фотоаппарата синяя

- материал – текстиль синего цвета
- внешние размеры, см – 39х24,5х14
- внутренние размеры, см – 35,5x24x13
- размер отделения для ноутбука, см – 35х24х3
- размер отделения для фотокамеры, см – 16,5х15х10
- вес, кг – 0,86
- отделение для планшета – да
- вставка (антишок) для защиты фотокамеры от удара – да
- отделение для личных вещей – да
Fujimi FJ3030 – салфетка 30х30 см многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей.Благодоря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30Х30 см.